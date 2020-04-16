Пензенский Минпром дал разъяснения о работе системообразующих предприятий и их поставщиков Экономика

Пенза, 16 апреля 2020. PenzaNews. Министерство промышленности и инновационной политики Пензенской области дало разъяснение о работе системообразующих предприятий и их поставщиков на территории региона в период действия ограничений, введенных в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

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В сообщении, размещенном на сайте ведомства, напоминается, что указом президента России №239 с 4 по 30 апреля 2020 года включительно установлены нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.

«Постановлением правительства Пензенской области №201-пП от 3 апреля 2020 года с последующими изменениями определен перечень организаций, на которые не распространяется действие указа и продолжающих функционировать», — добавляется в тексте.

В нем уточняется, что 13 апреля в их число включены компании, являющиеся поставщиками товаров, услуг и исполнителями работ в рамках договоров с системообразующими организациями российской экономики.

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В пояснении особо обращается внимание на то, что соответствующий подпункт постановления распространяется исключительно на поставщиков, а сами системообразующие предприятия и их филиалы, действующие на территории Пензенской области, при принятии решения о продолжении функционирования и вызове сотрудников на работу должны руководствоваться нормами действующего законодательства, включая подпункты «а», «б», «в», «г», «д», «е» п. 4 и п. 5 указа президента России №239, подпункты 1.1, 1.3, 1.4 постановления правительства Пензенской области №201-пП, а также постановлением губернатора №27.

«Регионы Российской Федерации применяют различные подходы в решении вопроса возобновления работы предприятий, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции. Так, например, в ряде регионов ПФО предприятиям обрабатывающих отраслей промышленности, в том числе в сфере производства и реализации непродовольственной группы товаров, разрешено осуществление деятельности по согласованию с отраслевыми органами власти», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что если в каком-либо субъекте РФ возобновит работу филиал системообразующего предприятия, например, по продаже верхней одежды, то пензенские предприятия, имеющие с ним прямые договоры на поставку товаров и услуг, могут возобновить свою деятельность, соблюдая при этом рекомендации Роспотребнадзора, Минздрава и Минтруда России.