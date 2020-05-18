Белозерцев считает, что в районах Пензенской области должны готовиться к наплыву туристов Экономика

Пенза, 18 мая 2020. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев считает, что предприниматели в районах Пензенской области должны готовиться к наплыву туристов.

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«Ситуация, понятно, сложная, но они должны готовиться к наплыву туристов из нашего региона, из соседних регионов по одной простой причине, что в ближайшие месяцы, я уверен, что многие за границу ехать отдыхать торопиться не будут», — сказал Иван Белозерцев в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 18 мая.

Он выразил убежденность в том, что у сельского туризма есть значительный потенциал для развития.

«Если раньше до наступления этой ситуации с распространением коронавируса людям было достаточно утром приехать, а вечером вернуться, то сегодня люди могут остаться на сутки, на двое, на трое. Вы предложите им варианты. Предложите варианты, чтобы они у вас задержались с детьми. Предложите. Подумайте. Не обязательно строить там какие-то офисы, отели, но определенные условия должны быть. Предложите, подумайте, соберитесь, обсудите у себя в районе», — обратился губернатор к главам администраций.

По словам Ивана Белозерцева, если на территории населенного пункта нет гостиницы, можно организовать размещение гостей в домах местных жителей при их согласии.

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Также руководитель субъекта федерации призвал не только привлекать туристов в музеи, но и знакомить их с работой предприятий.

Он подчеркнул, что поездка в каждый район может стать познавательной, и привел в качестве примера Пензенский и Шемышейский.

«Есть у вас фермы очень интересные, экзотические птицы разные, цесарки, индюки, гуси, утки, и европейские, и российские, очень интересно посмотреть», — сказал Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.