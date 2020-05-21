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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зафиксировано 1 тыс. 400 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 2 человека выздоровели, 13 пациентов умерл

Белозерцев заявил, что понимает торговцев, которым нужно «зарабатывать копейку» на Центральном рынке

19:29 | 21.05.2020 | Экономика

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Пенза, 21 мая 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что понимает предпринимателей, которые стремятся возобновить работу на Центральном рынке в Пензе, поскольку им нужно «зарабатывать копейку», однако текущая ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 пока не позволяет разрешить там торговлю непродовольственными товарами.

Белозерцев заявил, что понимает торговцев, которым нужно «зарабатывать копейку» на Центральном рынке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Понимаю вашу боль. Понимаю. Понимаю вас. Понимаю, как вам трудно. Вам нужно зарабатывать копейку, да, зарабатывать себе на жизнь. Понимаю. Есть потребность и у других граждан, которые работают сегодня, что-то приобрести [на Центральном рынке]. Я все это понимаю», — сказал Иван Белозерцев, отвечая на вопросы пользователей соцсети Instagram в ходе прямого эфира в четверг, 21 мая.

Говоря о ситуации с коронавирусом и введенных на территории региона ограничениях, он выразил уверенность в том, что «все это пройдет».

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«Даже вот эта встреча, которую мы с вами проводим, ваши вопросы направлены на то, чтобы мы вместе с вами как можно быстрее преодолели это трудное время», — отметил губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.

По состоянию на 21 мая в Пензенской области зарегистрировано 1 тыс. 400 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее количество выздоровевших — 1 тыс. 2 человека. Умерли 13 пациентов.

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