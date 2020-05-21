Белозерцев заявил, что понимает торговцев, которым нужно «зарабатывать копейку» на Центральном рынке Экономика

Пенза, 21 мая 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что понимает предпринимателей, которые стремятся возобновить работу на Центральном рынке в Пензе, поскольку им нужно «зарабатывать копейку», однако текущая ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 пока не позволяет разрешить там торговлю непродовольственными товарами.

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«Понимаю вашу боль. Понимаю. Понимаю вас. Понимаю, как вам трудно. Вам нужно зарабатывать копейку, да, зарабатывать себе на жизнь. Понимаю. Есть потребность и у других граждан, которые работают сегодня, что-то приобрести [на Центральном рынке]. Я все это понимаю», — сказал Иван Белозерцев, отвечая на вопросы пользователей соцсети Instagram в ходе прямого эфира в четверг, 21 мая.

Говоря о ситуации с коронавирусом и введенных на территории региона ограничениях, он выразил уверенность в том, что «все это пройдет».

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«Даже вот эта встреча, которую мы с вами проводим, ваши вопросы направлены на то, чтобы мы вместе с вами как можно быстрее преодолели это трудное время», — отметил губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.

По состоянию на 21 мая в Пензенской области зарегистрировано 1 тыс. 400 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее количество выздоровевших — 1 тыс. 2 человека. Умерли 13 пациентов.