EN
17:42:18 Понедельник, 1 июня
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 2 тыс. 417 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 855 человек выздоровели, 19 пациентов умерли

В Пензенской области будут следить за кадровой политикой предприятий, получивших поддержку

12:30 | 01.06.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 1 июня 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил профильным министерствам следить за кадровой политикой предприятий, получивших поддержку в связи с ситуацией с коронавирусом.

В Пензенской области будут следить за кадровой политикой предприятий, получивших поддержку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он напомнил, что, согласно расчетам, бюджет региона в 2020 году недополучит 2,7 млрд. рублей в результате предоставления бизнесу различных льгот и отсрочек.

«Вот те организации, тот бизнес, которые подпадают под эти меры поддержки, они не имеют права людей, работников держать без оформления трудовых отношений. Тогда с ними тоже надо расторгать все меры поддержки», — отметил Иван Белозерцев в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 1 июня.

Читайте также

Глава пензенского Минтруда прокомментировал рост безработицы

Губернатор распорядился внести необходимые изменения в региональное законодательство.

«Еще раз поручаю в короткие сроки мне доложить [...] о внесении дополнений в закон Пензенской области, чтобы у нас было право [...] применить к ним санкции», — сказал глава региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 14 июня предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Обстановка в пензенском областном центре СВМП остается напряженной — главврач Фестиваль «Белинская весна» впервые прошел в онлайн-формате при поддержке «Ростелекома»
В Пензе установлены личности участников драки подростков Белозерцев призвал чиновников обращать внимание на вакансии с зарплатой на уровне МРОТ
В Пензе прокуратура начала проверку по факту драки школьников На крупных пензенских предприятиях начались сокращения — губернатор
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама