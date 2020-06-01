В Пензенской области будут следить за кадровой политикой предприятий, получивших поддержку Экономика

Пенза, 1 июня 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил профильным министерствам следить за кадровой политикой предприятий, получивших поддержку в связи с ситуацией с коронавирусом.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он напомнил, что, согласно расчетам, бюджет региона в 2020 году недополучит 2,7 млрд. рублей в результате предоставления бизнесу различных льгот и отсрочек.

«Вот те организации, тот бизнес, которые подпадают под эти меры поддержки, они не имеют права людей, работников держать без оформления трудовых отношений. Тогда с ними тоже надо расторгать все меры поддержки», — отметил Иван Белозерцев в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 1 июня.

Читайте также

Глава пензенского Минтруда прокомментировал рост безработицы

Губернатор распорядился внести необходимые изменения в региональное законодательство.

«Еще раз поручаю в короткие сроки мне доложить [...] о внесении дополнений в закон Пензенской области, чтобы у нас было право [...] применить к ним санкции», — сказал глава региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 14 июня предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.