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Все услуги салонов красоты, кроме парикмахерских, остаются в Пензенской области под запретом

12:56 | 05.06.2020 | Экономика

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Пенза, 5 июня 2020. PenzaNews. Все услуги салонов красоты, включая косметические, остаются в Пензенской области под запретом из-за угрозы распространения коронавируса; разрешена только работа парикмахеров при соблюдении мер предосторожности. Об этом говорится в пояснении регионального управления Роспотребнадзора, которое ведомство дало в связи с многочисленными вопросами о возобновлении деятельности организаций сферы услуг на первом этапе снятия ограничений, стартовавшем в области 1 июня.

Все услуги салонов красоты, кроме парикмахерских, остаются в Пензенской области под запретом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что представителям бизнеса следует ориентироваться на постановление губернатора №27 от 16 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» с последующими изменениями.

«В соответствии с п. 3.11 вышеуказанного постановления, с 31 марта по 14 июня 2020 года приостановлена работа салонов красоты, косметических, SPA-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных субъектов, в которых оказываются подобные услуги, кроме парикмахерских услуг. Парикмахерские услуги разрешено оказывать с 1 мая», — говорится в сообщении.

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В тексте добавляется, что пока не могут возобновить работу фитнес-центры, бассейны и другие физкультурные, спортивные и иные организации, предоставляющие услуги по проведению подобных мероприятий с очным присутствием граждан.

«Объекты сферы услуг, осуществляющие свою деятельность в торговых центрах площадью больше 400 кв. метров, не могут приступить к работе до снятия ограничений по площади торгового объекта», — уточняется в пояснении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

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