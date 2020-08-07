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УФАС отложило рассмотрение жалобы «РисанСтроя», связанной с достройкой ЖК «Тернопольский»

17:10 | 07.08.2020 | Экономика

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Пенза, 7 августа 2020. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области отложило рассмотрение жалобы ООО «РисанСтрой», возглавляемого Юлией Илюшиной, на действия регионального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства при проведении открытого конкурса по определению генерального подрядчика на достройку ЖК «Тернопольский» на улице Рахманинова в Пензе с начальной (максимальной) ценой 273 млн. 790 тыс. 430 рублей.

УФАС отложило рассмотрение жалобы «РисанСтроя», связанной с достройкой ЖК «Тернопольский». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с необходимостью получения дополнительной информации рассмотрение указанной жалобы отложено», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального управления Федеральной антимонопольной службы.

В нем добавляется, что после заседания, состоявшегося в пятницу, 7 августа, руководитель УФАС России по Пензенской области Елена Демидова разъяснила обманутым дольщикам порядок рассмотрения подобных жалоб.

Разрешение на строительство дома переменной этажности на улице Рахманинова в Пензе, в котором предусмотрено 264 квартиры, было выдано в январе 2015 года. Начинала его возводить компания «Пензастрой», которая в 2018 году обанкротилась.

27 апреля 2018 года данный объект был включен в число проблемных.

Осенью того же года в рамках устной договоренности с правительством области за достройку дома взялась организация «Новое решение», возглавляемая Маратом Акчуриным.

8 мая 2019 года между правительством Пензенской области, администрацией Пензы, ОАО «Пензастрой», подрядными организациями и участниками строительства было заключено соглашение о намерениях по завершению ряда проблемных объектов. Одним из его условий была достройка ЖК «Тернопольский» компанией «Новое решение».

В конце 2019 года федеральный Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства принял решение о целесообразности финансирования мероприятий по завершению возведения данного дома.

Весной 2020 года обязательства застройщика перешли к региональному Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства.

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