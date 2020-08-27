В Пензенской области оборот розничной торговли в январе-июле снизился на 3,5% Экономика

Пенза, 27 августа 2020. PenzaNews. Оборот розничной торговли во всех каналах реализации составил в Пензенской области в январе-июле 2020 года 121 млрд. 357,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 3,5% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении региона за семь месяцев текущего года, который имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

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В основном он формировался организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети. Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 4,4%.

В первые три месяца текущего наблюдалась положительная динамика: оборот розничной торговли в январе составил 17 млрд. 915,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 3,4% больше по сравнению с показателем за прошлый год; в феврале — 16 млрд. 767,2 млн. рублей (+4,4%), в марте — 18 млрд. 359,6 млн. рублей (+6,4%).

В апреле оборот розницы снизился до 15 млрд. 88 млн. рублей, падение в годовом выражении составило 15,5%.

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Результат мая оказался несколько выше — 15 млрд. 474,9 млн. рублей, но по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года снижение достигло 17,9%.

В июне падение оборота розничной торговли замедлилось: он составил 17 млрд. 821 млн. рублей, что на 6,2% меньше, чем год назад.

В июле ситуация изменилась. Оборот розничной торговли в Пензенской области достиг максимума с начала года — 19 млрд. 931,5 млн. рублей, рост в годовом выражении — 1,9%.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 10 сентября.

