Гордума Пензы перераспределила бюджетные средства в сумме 228,5 млн. рублей Экономика

Пенза, 22 января 2021. PenzaNews. Денежные средства в сумме 228 млн. 513,7 тыс. рублей, заложенные ранее в бюджет Пензы на оплату кредиторской задолженности, перераспределены на другие цели. Соответствующие изменения внесены в местный бюджет на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов в ходе 19-й внеочередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 22 января.

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В качестве докладчика по данному вопросу выступила начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина.

«Доходная часть бюджета за 2020 год выполнена в целом на 99,9%, из которых план по налоговым и неналоговым доходам, которые мы считаем как собственные доходы, выполнен на 101,4%. В бюджет города поступило 5 млрд. 562,9 млн. рублей при плане 5 млрд. 485,8 млн. На 1 января 2021 года, соответственно, город вышел без кредиторской задолженности. Мы с вами при утверждении бюджета в декабре месяце закладывали резерв на оплату ожидаемой кредиторской задолженности в сумме 228 млн. 513,7 тыс, то есть в данной ситуации у нас имеется необходимость перераспределения этих денежных средств», — сказала она.

Ольга Завьялкина сообщила, что мэрии предлагается направить 33 млн. 760 тыс. рублей на выкуп земельных участков, движимого и недвижимого имущества в целях строительства развязки на 624 км трассы М5 «Урал»; управлению ЖКХ — 35 млн. рублей на исполнение наказов избирателей и 39 млн. 22,5 тыс. рублей на содержание дорог, мостов, путепроводов и знаков; управлению градостроительства и архитектуры — 14 млн. 415 тыс. рублей на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья, 60 млн. 332,3 тыс. рублей на оплату выполненных работ по благоустройству скверов на улицах Славы, Пушкина и «Копилка пословиц», 44 млн. рублей — на строительство нового корпуса детсада на улице Красной; а также управлению культуры — 1 млн. 983,9 тыс. рублей на новое оборудование для детской художественной школы.

Все 30 присутствовавших на сессии депутатов единогласно поддержали предложенные изменения.