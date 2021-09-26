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Мельниченко проинформировал Путина о планах по модернизации систем водоснабжения и общественного транспорта

10:28 | 26.09.2021 | Политика

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Пенза, 26 сентября 2021. PenzaNews. Избранный губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проинформировал президента России Владимира Путина о планах по модернизации систем водоснабжения и общественного транспорта, а также о проводимой работе по созданию особой экономической зоны.

Мельниченко проинформировал Путина о планах по модернизации систем водоснабжения и общественного транспорта

Фото: Pnzreg.ru

«По итогам Ваших поручений мы определили основные направления работы на ближайшую и среднесрочную перспективу. Подготовлена и направляется заявка по модернизации системы водоснабжения Пензенской области, о чем Вы говорили и на что Вы обращали внимание при последней встрече. Реализовываем сейчас проект особой экономической зоны промышленно-производственного типа, где будет создано порядка 30 предприятий-резидентов. Мы рассчитываем, что она даст хороший кумулятивный эффект. Поработаем над модернизацией подвижного состава в Пензенской городской агломерации, для этого будем использовать инфраструктурные кредиты, которые нам предоставлены», — сказал Олег Мельниченко в ходе встречи Владимира Путина с избранными высшими должностными лицами субъектов РФ, состоявшейся в режиме видеоконференции в минувшую субботу, 25 сентября.

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Олег Мельниченко добавил, что в регионе «нацелены на хорошую, конструктивную работу».

В свою очередь Владимир Путин обратил внимание на то, что инфраструктурные кредиты должны расходоваться эффективно.

«От Вас многое зависит, чтобы Вы контролировали эту ситуацию и показали хороший результат», — подчеркнул глава государства.

«Что касается особой экономической зоны, то, действительно, там 30 резидентов, или 20, или 150 — важно другое: важно, чтобы это действительно, как Вы сейчас сказали, дало хороший кумулятивный эффект, чтобы подтолкнуло развитие всей экономики Пензенской области. И надеюсь, что так оно и будет. Вам всего самого хорошего», — сказал Владимир Путин.

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