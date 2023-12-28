Пензенская область успешно реализует проекты по строительству и дорожному хозяйству — Олег Мельниченко Экономика

Пенза, 28 декабря 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что регион успешно реализует проекты по строительству и дорожному хозяйству, ЖКХ, а также по формированию комфортной городской среды.

Фото: Pnzreg.ru

«Пензенская область успешно реализует проекты по строительству и дорожному хозяйству, ЖКХ и созданию комфортной городской среды. Мы также отмечены федеральным центром в числе лучших по реализации проектов на новых территориях России — в подшефных нам Токмакском и Пологовском районах Запорожья», — сказал он по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое прошло в формате видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и было посвящено предварительным итогам работы в 2023 году.

«Уходящий год заканчиваем с достойными результатами, дальше главное — сохранить высокие темпы работы и в наступающем году», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Как сообщает пресс-служба облправительства, Пензенская область находится в зеленой зоне «светофора» Минстроя России по реализации программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». Все пять запланированных объектов — дороги и перемычка водопровода — введены в эксплуатацию.

На территории микрорайонов, для которых в текущем году по программе построены объекты инфраструктуры, введено более 315 тыс. кв. метров жилья (131,5% к плану).

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По оперативным данным, ввод жилья в Пензенской области в 2023 году составил около 935 тыс. кв. метров (112,8% к уровню 2022 года и 101,6% к установленному целевому показателю).

Общий объем средств, направленный на дорожную деятельность Пензенской области в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», составляет более 4,6 млрд. рублей. Работы завершены на 94 объектах.

Введено в эксплуатацию 175,7 км автодорог регионального и местного значения, а также 287 погонных метров мостовых сооружений.

Сданы в эксплуатацию такие социально значимые объекты, как центр активного долголетия, планетарий, школа в «Спутнике», пристрой к поликлинике пензенской районной больницы, лабораторно-диагностический корпус областного онкодиспансера.