Пензенская область успешно реализует проекты по строительству и дорожному хозяйству — Олег Мельниченко
Печать
Пенза, 28 декабря 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что регион успешно реализует проекты по строительству и дорожному хозяйству, ЖКХ, а также по формированию комфортной городской среды.
Фото: Pnzreg.ru
«Пензенская область успешно реализует проекты по строительству и дорожному хозяйству, ЖКХ и созданию комфортной городской среды. Мы также отмечены федеральным центром в числе лучших по реализации проектов на новых территориях России — в подшефных нам Токмакском и Пологовском районах Запорожья», — сказал он по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое прошло в формате видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и было посвящено предварительным итогам работы в 2023 году.
«Уходящий год заканчиваем с достойными результатами, дальше главное — сохранить высокие темпы работы и в наступающем году», — подчеркнул Олег Мельниченко.
Как сообщает пресс-служба облправительства, Пензенская область находится в зеленой зоне «светофора» Минстроя России по реализации программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». Все пять запланированных объектов — дороги и перемычка водопровода — введены в эксплуатацию.
На территории микрорайонов, для которых в текущем году по программе построены объекты инфраструктуры, введено более 315 тыс. кв. метров жилья (131,5% к плану).
Читайте также
Команда Пензенской области удостоена диплома за высокий уровень исполнительской дисциплины в рамках нацпроекта «БКД»
По оперативным данным, ввод жилья в Пензенской области в 2023 году составил около 935 тыс. кв. метров (112,8% к уровню 2022 года и 101,6% к установленному целевому показателю).
Общий объем средств, направленный на дорожную деятельность Пензенской области в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», составляет более 4,6 млрд. рублей. Работы завершены на 94 объектах.
Введено в эксплуатацию 175,7 км автодорог регионального и местного значения, а также 287 погонных метров мостовых сооружений.
Сданы в эксплуатацию такие социально значимые объекты, как центр активного долголетия, планетарий, школа в «Спутнике», пристрой к поликлинике пензенской районной больницы, лабораторно-диагностический корпус областного онкодиспансера.