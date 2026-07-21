В правительстве Пензенской области обсудили итоги исполнения бюджета региона за I полугодие 2026 года Экономика

Пенза, 21 июля 2026. PenzaNews. Итоги исполнения бюджета Пензенской области за I полугодие 2026 года стали главной темой заседания регионального правительства, состоявшегося во вторник, 21 июля.

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Губернатор Олег Мельниченко прокомментировал основные показатели в своем канале в мессенджере «Макс».

«За этот период поступило 52,1 млрд. рублей доходов (50,8% от плана), из них налоговых и неналоговых — 36,9 млрд., или плюс 4 млрд. рублей относительно I полугодия 2025 года. С этими результатами регион поднялся на четвертое место в ПФО», — написал он.

Глава региона отметил, что по ряду источников доходов наблюдается положительная динамика, в том числе по налогу на прибыль организаций — фактически поступило 7,8 млрд. рублей при плане в 6,5 млрд. рублей, значительный прирост наблюдается в оптовой и розничной торговле, обрабатывающих производствах, строительной отрасли.

«Расходы бюджета за полгода составили 52,6 млрд. рублей. Наиболее значительные суммы мы направили на зарплату бюджетников, соцподдержку жителей региона, дотации местным бюджетам, лекарственное обеспечение», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он особо обратил внимание на то, что кассовое исполнение средств федерального бюджета составляет 54% от суммы доведенных лимитов, это на 10% выше среднероссийского показателя.

«Продолжаем сокращать госдолг. По сравнению с началом года уменьшили его на 2,4 млрд. рублей — до 14,6 млрд. рублей. Наша цель — в текущем году снизить долговую нагрузку на областной бюджет на 6,3 млрд», — сообщил губернатор.

Он добавил, что начинается работа над проектом бюджета на 2027-2029 годы.

«Будем продолжать мобилизировать дополнительные источники дохода и оптимизировать расходы бюджета для укрепления устойчивости нашей экономики», — заверил глава региона.