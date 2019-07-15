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Участниками инженерной школы «Квантоград» в Пензе станут 225 представителей разных стран

12:49 | 15.07.2019 | Образование

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Пенза, 15 июля 2019. PenzaNews. 225 подростков и молодых людей из России и зарубежных стран станут участниками международной инженерной школы «Квантоград», которая стартует на базе детского технопарка «Кванториум НЭЛ» в Пензе во вторник, 16 июля.

Участниками инженерной школы «Квантоград» в Пензе станут 225 представителей разных стран. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В их число войдут представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Ливана и Узбекистана в возрасте от 12 до 25 лет.

В течение 11 дней участники будут заниматься проектной деятельностью по направлениям: «Промробо», «Хайтек», «Промдизайн», «Нано», «Био», «Медиа» и «Менеджмент» в рамках общей темы «Арктика».

Помимо этого, для них подготовлена обширная культурно-развлекательная программа. Запланирована онлайн-экскурсия по петербургскому музею «Ледокол «Красин», сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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Пензенская автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Кванториум НЭЛ» выиграла грант министерства просвещения России в размере 4 млн. 897,5 тыс. рублей на организацию инженерной школы «Квантоград».

Конкурсный отбор на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам проводился в рамках федеральных проектов «Успех каждого ребенка» и «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» государственной программы РФ «Развитие образования».

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