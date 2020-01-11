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В Пензе прокуратура проверит исполнение контрактов на возведение новых корпусов детсадов

14:30 | 11.01.2020 | Образование

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Пенза, 11 января 2020. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области организована проверки соблюдения законодательства при исполнении муниципальных контрактов на строительство новых корпусов к трем детским садам Пензы — №4 на улице Антонова, №57 на улице Измайлова и №71 на улице Депутатской — в рамках национального проекта «Демография». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе прокуратура проверит исполнение контрактов на возведение новых корпусов детсадов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что акты выполненных работ по данным объектам были подписаны в конце декабря 2019 года.

«Организованы проверки полноты и качества выполненных работ», — пояснила представитель надзорного ведомства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», заказчиком по всем трем объектам выступало муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы», возглавляемое Игорем Умновым.

27 августа был заключен контракт с ООО «Фаворит», гендиректором которого является Ирина Бокарева, на строительство корпуса №2 детского сада №4 на улице Антонова. В соответствии с допсоглашением №2 от 20 декабря, его цена увеличена до 29 млн. 223 тыс. 312 рублей.

27 августа также был подписан контракт с ООО «Ситистрой», возглавляемым Эмилией Баткаевой, на строительство второго корпуса филиала №2 детсада №71 на улице Депутатской. Его цена составила 55 млн. 148 тыс. 590 рублей.

16 сентября 2019 года был заключен контракт с ООО «Стройинжениринг», генеральным директором которого является Иван Николаев, на строительство корпуса №2 детсада №57 на улице Измайлова. В соответствии с допсоглашением №2 от 23 декабря, его цена была увеличена до 39 млн. 693 тыс. 900 рублей.

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