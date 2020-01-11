В Пензе прокуратура проверит исполнение контрактов на возведение новых корпусов детсадов Образование

Пенза, 11 января 2020. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области организована проверки соблюдения законодательства при исполнении муниципальных контрактов на строительство новых корпусов к трем детским садам Пензы — №4 на улице Антонова, №57 на улице Измайлова и №71 на улице Депутатской — в рамках национального проекта «Демография». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что акты выполненных работ по данным объектам были подписаны в конце декабря 2019 года.

«Организованы проверки полноты и качества выполненных работ», — пояснила представитель надзорного ведомства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», заказчиком по всем трем объектам выступало муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы», возглавляемое Игорем Умновым.

27 августа был заключен контракт с ООО «Фаворит», гендиректором которого является Ирина Бокарева, на строительство корпуса №2 детского сада №4 на улице Антонова. В соответствии с допсоглашением №2 от 20 декабря, его цена увеличена до 29 млн. 223 тыс. 312 рублей.

27 августа также был подписан контракт с ООО «Ситистрой», возглавляемым Эмилией Баткаевой, на строительство второго корпуса филиала №2 детсада №71 на улице Депутатской. Его цена составила 55 млн. 148 тыс. 590 рублей.

16 сентября 2019 года был заключен контракт с ООО «Стройинжениринг», генеральным директором которого является Иван Николаев, на строительство корпуса №2 детсада №57 на улице Измайлова. В соответствии с допсоглашением №2 от 23 декабря, его цена была увеличена до 39 млн. 693 тыс. 900 рублей.