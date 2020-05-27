Обнародована программа праздника «Последний звонок» в Пензенской области Образование

Пенза, 27 мая 2020. PenzaNews. Программа праздника «Последний звонок», который пройдет в Пензенской области 29 мая в онлайн-формате в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, обнародована на сайте министерства образования региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В 9.00 будет дан старт дистанционным линейкам, которые планируется организовать на электронных платформах или в социальных сетях.

Сценарием предусмотрено исполнение песни «Школьные годы чудесные» на фоне коллажей из фотографий учащихся. Затем прозвучит поздравление губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Также к школьникам обратятся представители педагогического коллектива и родительского сообщества.

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В завершение линейки будет показана видеозапись, на которой подростки «передают» друг другу колокольчик.

По задумке организаторов праздника, в 12.00 состоится флешмоб, в ходе которого каждый выпускник прямо из дома, звеня в колокольчик, даст свой последний звонок.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.