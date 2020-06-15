В Пензенской области за сутки подтверждено 94 случая заражения коронавирусом, 48 человек выздоровели Образование

Пенза, 15 июня 2020. PenzaNews. 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 48 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.45 понедельника, 15 июня.

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Всего в регионе подтверждено 3 тыс. 823 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 2 тыс. 935. За весь период зарегистрирован 31 летальный исход.

В России зафиксировано 537 тыс. 210 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 246 человек.

За весь период в стране выздоровели 284 тыс. 539 человек, из них 4 тыс. 489 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 7 тыс. 91, за сутки зарегистрировано 143 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители должны носить маски в общественных местах. Действие введенных в регионе ограничений продлено по 21 июня.

Вместе с тем 1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений.