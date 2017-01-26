Восстановить нарушенное в Пензе теплоснабжение намечено к 9.00 ЖКХ

Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Теплоснабжение потребителей, нарушенное в Пензе, где днем произошла авария на ТЭЦ-1, планируется восстановить к 9.00 пятницы, 27 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго России, поступившем в ИА «PenzaNews».

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В нем уточняется, что от тепла отключен 471 жилой дом, а также 9 школ, 13 детских садов и 7 лечебных учреждений.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации порывов на тепловых сетях в Железнодорожном и Октябрьском районах Пензы.

«По предварительной информации, порывы произошли по причине резкого понижения температуры наружного воздуха и в связи с повышением температуры сетевой воды, что не связано с аварией на пензенской ТЭЦ-1», — отмечается в пресс-релизе Минэнерго.

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При этом ранее представитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Саранске Игорь Азоркин сообщил ИА «PenzaNews», что повреждения на теплосетях, которые планировалось устранить к 6.00, как раз и стали следствием аварии на ТЭЦ-1.

Ситуация в Пензе находится на особом контроле у заместителя министра энергетики РФ, замруководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения Андрея Черезова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 13.47 четверга, 26 января, на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о хлопке в помещении ТЭЦ-1 на улице Новочеркасской в Пензе. Первоначально была информация, что произошел взрыв газового баллона.

В результате происшествия погиб мужчина 1964 года рождения, работавший на ТЭЦ. Других пострадавших нет.

Губернатор Иван Белозерцев распорядился оказать помощь семье погибшего.

На место незамедлительно прибыли представители всех экстренных служб, а также и.о. мэра Пензы Сергей Волков, начальник городского управления по делам ГО и ЧС Алексей Михайлов и другие официальные лица.

Комментируя ЧП, в компании «Т Плюс» уточнили, что взрыва не было, а произошло обрушение кровли в котлотурбинном цехе. По информации управления технической инспекции Мордовского филиала организации, в результате опрессовки вышел из строя подогреватель высокого давления на турбине №5, однако станция продолжила работать в штатном режиме.

По официальной информации, площадь обрушения кровли составила 600 кв. метров.