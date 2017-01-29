В Пензе более 100 человек разбирают поврежденную кровлю на ТЭЦ ЖКХ

Пенза, 29 января 2017. PenzaNews. Примерно 120 человек задействованы в работах по разбору поврежденной кровли на пензенской ТЭЦ-1, в том числе 20 специалистов МЧС, которые трудятся в две смены по десять человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании «Т Плюс».

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«Для разбора упавшей части кровли используется 300-тонный кран. Это уже позволило выполнить самую трудную и опасную часть работ — удалены напряженные участки конструкций. Ожидается, что основные работы по разбору будут завершены в течение понедельника», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что пространство под местом обрушения кровли отделено от остальной части котлотурбинного цеха вертикальными шторками.

«Положительные температуры на станции помогают поддерживать 20 тепловых пушек. Несмотря на низкие температуры наружного воздуха (ночью — до -25ºС), угрозы для основного генерирующего оборудования станции нет», — добавляется в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувший четверг, 26 января, на пензенской ТЭЦ-1 произошло частичное обрушение кровли, в результате которого погиб человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.



В тот же день было зафиксировано два повреждения на магистральных сетях диаметром 700 мм и одно — диаметром 800 мм.

Почти 500 домов остались без тепла. За ночь удалось восстановить теплоснабжение в большинстве домов, однако возникли новые повреждения на магистральных трубопроводах.

В пятницу, 27 января, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение о введении режима ЧС на территории региона.

В субботу, 28 января, число неотапливаемых домов сократилось сначала до 14, а затем до девяти. Все они расположены в микрорайоне Север. Было принято решение произвести замену замерзших труб.

