20:47:06 Воскресенье, 29 января
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе более 100 человек разбирают поврежденную кровлю на ТЭЦ

17:00 | 29.01.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 29 января 2017. PenzaNews. Примерно 120 человек задействованы в работах по разбору поврежденной кровли на пензенской ТЭЦ-1, в том числе 20 специалистов МЧС, которые трудятся в две смены по десять человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании «Т Плюс».

В Пензе более 100 человек разбирают поврежденную кровлю на ТЭЦ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Для разбора упавшей части кровли используется 300-тонный кран. Это уже позволило выполнить самую трудную и опасную часть работ — удалены напряженные участки конструкций. Ожидается, что основные работы по разбору будут завершены в течение понедельника», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что пространство под местом обрушения кровли отделено от остальной части котлотурбинного цеха вертикальными шторками.

«Положительные температуры на станции помогают поддерживать 20 тепловых пушек. Несмотря на низкие температуры наружного воздуха (ночью — до -25ºС), угрозы для основного генерирующего оборудования станции нет», — добавляется в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувший четверг, 26 января, на пензенской ТЭЦ-1 произошло частичное обрушение кровли, в результате которого погиб человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В тот же день было зафиксировано два повреждения на магистральных сетях диаметром 700 мм и одно — диаметром 800 мм.

Почти 500 домов остались без тепла. За ночь удалось восстановить теплоснабжение в большинстве домов, однако возникли новые повреждения на магистральных трубопроводах.

В пятницу, 27 января, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение о введении режима ЧС на территории региона.

В субботу, 28 января, число неотапливаемых домов сократилось сначала до 14, а затем до девяти. Все они расположены в микрорайоне Север. Было принято решение произвести замену замерзших труб.
Актуальное
Читайте также
Георгий Камнев анонсировал визит в Пензу руководства ЦК КПРФ Сенаторы Кондрашин и Дмитриенко не попали в топ-50 медиарейтинга за 2016 год
На сайте управления образования Пензы создан раздел о городском совете отцов Полицейские раскрыли кражу аккумуляторов из грузовика на улице Пригородной в Пензе
Ночью над восстановлением теплоснабжения в Пензе будет работать 12 бригад Дополнительные горячие линии организованы в Пензе из-за перебоев в подаче тепла
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама