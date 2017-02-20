В двух подъездах дома на Ударной в Пензе заложат кирпичом окна на 1 этаже ЖКХ

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Оконные проемы квартир, расположенных на 1 этаже второго и третьего подъездов дома №35 на улице Ударной в Пензе, необходимо заложить кирпичной кладкой для повышения общей устойчивости здания с учетом опасности обрушения первого подъезда.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, об этом свидетельствуют предварительные данные технического заключения о состоянии основных конструкций дома, разработанного ООО «Новотех» по договору с ЖЭМУП №7.

«В целях обеспечения безопасности при проведении работ необходимо освободить занимаемые жилые помещения», — отметили в администрации Пензы.

В пресс-службе добавили, что с понедельника, 20 февраля, будет проводиться работа по информированию жильцов о необходимости освобождения квартир.

«Если у собственников указанные помещения являются единственными, для размещения в маневренном фонде необходимо обратиться по телефонам: +7 (8412) 68-50-17 и 68-06-70 или лично в администрацию Пензы. Для оказания помощи по перевозке вещей и мебели следует звонить по номеру: +7-937-913-38-03», — сказали в мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2015 году межведомственная комиссия признала дом №35 на улице Ударной в Пензе аварийным, подлежащим реконструкции. Постоянной управляющей компании у него нет. Временная УК — «ЖЭМУП-7» — в 2016 году инициировала общее собрание жильцов по данному вопросу, однако из-за несогласия людей к работам так и не приступили.

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18 декабря 2016 года обрушилась часть кирпичной кладки в подъезде №1. Было принято решение отключить подъезд от коммуникаций для проведения работ по усилению несущих конструкций.

25 января 2017 года жильцы первого подъезда освободили свои квартиры, доступ в него был ограничен, все двери — опечатаны.

5 февраля произошло обрушение балкона одной из квартир первого подъезда. 8 февраля стало известно о начале разработки нового технического решения по усилению конструкций.

По данным администрации Пензы, в доме №35 на улице Ударной в Пензе 243 квартиры. Из них 12 — муниципальные, остальные принадлежат собственникам, многие из которых имеют другое жилье и отказываются вкладывать средства в ремонт дома.