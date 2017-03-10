Комплекс связанных с теплоснабжением вопросов изучат в Пензе после гибели человека на ТЭЦ ЖКХ

Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Следователям предстоит изучить целый комплекс вопросов в рамках уголовного дела о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, которое было возбуждено после гибели рабочего на ТЭЦ-1 в Пензе, где 26 января 2017 года произошло частичное обрушение кровли в котлотурбинном цехе. Об этом сообщил руководитель следственного управления СКР по региону генерал-лейтенант юстиции Олег Трошин.

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«В рамках данного уголовного дела мы расследуем не только обстоятельства, повлекшие смерть человека, но и исследуем все, что касается вопросов, связанных с ремонтными работами, с тратой на это денежных средств», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в ведомстве в пятницу, 10 марта.

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Олег Трошин добавил, что также предстоит изучить проблемы содержания теплосетей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 2 марта, комментируя происшествие на ТЭЦ-1 в Пензе, директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов высказал мнение, что причиной аварии стал человеческий фактор.

Также он обратил внимание на то, что сразу после случившегося звучали разные версии произошедшего, в том числе о взрыве баллона и гидроударе, однако они, по его словам, не имеют отношения к реальности.