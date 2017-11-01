Иван Белозерцев опустился на 12 строчек в медиарейтинге губернаторов в сфере ЖКХ ЖКХ

Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев опустился сразу на 12 строчек в медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ, составленном компанией «Медиалогия» за сентябрь 2017 года.

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Согласно представленным данным, если по итогам августа Иван Белозерцев занимал 30 место, то в сентябре он показал лишь 42-й результат. Его медиаиндекс составил 769,3 пункта.

На результаты рейтинга повлияло, в частности, увеличение объема средств, выделяемых из регионального бюджета на реализацию программы «Чистая вода», до 120 млн. рублей в 2018 году.

Кроме того, среди событий с участием губернатора, которые широко освещались средствами массовой информации, стало совещание с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшееся 14 сентября. На нем были затронуты вопросы подготовки объектов ЖКХ и соцкультбыта к отопительному периоду, а также задолженность муниципальных образований перед ресурсоснабжающими организациями.

В тройку лидеров рейтинга вошли мэр Москвы Сергей Собянин, медиаиндекс которого значительно превышает показатели других глав регионов и составляет 12 тыс. 369,6 пункта, губернатор Московской области Андрей Воробьев — 5 тыс. 637,2 пункта, а также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев — 5 тыс. 412,5 пункта.

В медиарейтинг в сфере ЖКХ, составленный компанией «Медиалогия», вошли действующие главы регионов РФ.

Их ранжирование произведено на основе медиаиндекса — показателя системы «Медиалогия», позволяющего качественно проанализировать эффективность PR. Он рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа.

Значение медиаиндекса определяется для каждого объекта — компании, персоны или бренда — в каждом сообщении СМИ.

Его значение может колебаться в пределах от -1000 до +1000 для сообщения в зависимости от тона упоминания. При анализе за определенный период все индексы по сообщениям с упоминанием объекта суммируются. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.

Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей в себя почти 43 тыс. источников, среди которых — телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Данные для рейтинга рассчитаны 31 октября 2017 года.