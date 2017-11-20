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В Пензе многоквартирный дом после обрушения отключен от газа

17:30 | 20.11.2017 | ЖКХ

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Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Газоснабжение аварийного дома №35 на улице Ударной в Пензе, где утром в пятницу, 20 ноября, произошло очередное обрушение перекрытий и кирпичной кладки, прекращено в целях безопасности. Об этом сообщил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Алексей Михайлов.

В Пензе многоквартирный дом после обрушения отключен от газа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он отметил, что ранее дом был отключен от тепла, а электричество не подается в связи с повреждением проводки, ремонт которой невозможен из-за угрозы дальнейшего обрушения здания.

По словам Алексея Михайлова, женщина из подъезда №4 согласилась на переезд в маневренный фонд.

«Для решения вопроса по жителям шестого подъезда [супругам Марии и Олегу Фролковым, а также их 19-летней дочери Анны] в администрации Октябрьского района проводится совещание с участием заместителя главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрия Ильина и представителей прокуратуры», — цитирует руководителя управления пресс-служба мэрии.

Утром в понедельник, 20 ноября, начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин сообщил, что было принято решение отключить газоснабжение дома с целью исключения взрыва, однако оставшиеся в здании жильцы стали этому препятствовать.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», многоквартирный четырехэтажный дом №35 на улице Ударной в Пензе 1963 года постройки состоит из шести подъездов.

18 декабря 2016 года обрушилась часть кирпичной кладки в подъезде №1.

5 февраля рухнул балкон одной из квартир первого подъезда, в конце марта обвалилась кирпичная кладка и вывалилось окно, в ночь на 18 июня произошло обрушение левого крыла в расселенном подъезде №1, а 20 ноября новые разрушения затронули первый и второй подъезды.

До настоящего времени в доме живут две семьи — четыре человека. Они занимают комнаты в подъездах №4 и №6, остальные — №№1, 2, 3 и 5 — на данный момент пустуют.
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