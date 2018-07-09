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На ремонт поврежденного взрывом газа дома в Пензе потребуется около 4 млн. рублей

10:41 | 09.07.2018 | ЖКХ

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Пенза, 9 июля 2018. PenzaNews. Около 4 млн. рублей из бюджета города будет направлено на ремонт дома №27 на улице Крупской в Пензе, поврежденного в результате взрыва бытового газа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На ремонт поврежденного взрывом газа дома в Пензе потребуется около 4 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В понедельник, 9 июля, в ходе выездного совещания глава администрации Пензы Виктор Кувайцев сообщил жительнице дома, что восстановление здания планируется завершить в течение 1,5 месяцев.

«Объем работ большой, так как необходимо будет провести ремонт от кровли до фундамента. Это увеличивает сроки, но в данном случае мы не можем рисковать и должны сделать все основательно», — подчеркнул он.

Мэр отметил, что в дальнейшем суд на основании выводов следствия определит, за чей счет будет проводиться ремонт в жилых помещениях, поскольку они находятся в частной собственности.

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«Жильцы из двух квартир, которые пока проживают в поврежденной части дома, должны быть переселены в маневренный фонд. Если есть такая необходимость, то нужно предоставить им транспорт для перевозки мебели», — сказал Виктор Кувайцев, обращаясь к начальнику управления ЖКХ Пензы Андрею Гришину.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10 июня произошел взрыв газа на третьем этаже четырехэтажного кирпичного жилого дома №27 на улице Крупской в Пензе. В результате случившегося пострадал сотрудник АО «Метан», которого вызвали жильцы из-за подозрительного запаха в здании. Впоследствии он был прооперирован.

В связи с ЧП в Пензе ввели режим повышенной готовности.

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