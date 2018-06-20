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В Пензе после взрыва газа в доме за маневренным жильем обратились две женщины — мэрия

09:05 | 20.06.2018 | Общество

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Пенза, 20 июня 2018. PenzaNews. Женщины, проживающие в квартирах №20 и №24 четырехэтажного дома №27 на улице Крупской в Пензе, где 10 июня произошел взрыв газа, подали в мэрию заявления на предоставление им маневренного жилья. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Пензе после взрыва газа в доме за маневренным жильем обратились две женщины — мэрия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В мэрии уточнили, что документы поступили в минувший вторник, 19 июня.

Фоторепортаж

Разрушения в доме на улице Крупской после взрыва газа

В администрации Пензы пояснили, что после их проверки обратившимся будут предоставлены благоустроенные жилые помещения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10 июня произошел взрыв газа на третьем этаже четырехэтажного кирпичного жилого дома №27 на улице Крупской в Пензе. В результате случившегося пострадал сотрудник АО «Метан», которого вызвали жильцы из-за подозрительного запаха в здании. Впоследствии он был прооперирован.

В связи с ЧП в Пензе введен режим повышенной готовности.

Намечен план по ремонту здания.

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