Никольск вошел в число победителей конкурса проектов создания комфортной среды ЖКХ

Никольск, 29 февраля 2020. PenzaNews. Никольск Пензенской области вошел в число победителей III всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

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Проект «Никольск — хрустальное сердце России» отмечен в номинации, в которой участвовали малые города с численностью населения 20–50 тыс. человек.

Награждение победителей состоялось в ходе форума «Развитие малых городов и исторических поселений» в Тюмени в минувшую пятницу, 28 февраля.

Как отметил глава Минстроя РФ Владимир Якушев, за три года конкурс получил всенародное признание, став востребованным у населения.

«Мы видим это и при личных встречах с людьми, и по комментариям в социальных сетях. Жители рассказывают о новых объектах благоустройства, созданных именно в их городах. Размещают фотографии и даже признаются своим городам в любви. Малые города преображаются, оживают. Реализованные проекты становятся центрами притяжения для людей, а новые общественные пространства — для малого бизнеса», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ России, на конкурс поступило 300 заявок, оценка которых проводилась в три этапа. В результате определено 80 лучших проектов, которые будут реализованы в 43 субъектах РФ. Все победители получат субсидии из федерального бюджета в размере от 40 млн. до 85 млн рублей. До конца 2021 года будет благоустроено свыше 5,3 млн. кв. метров общественных пространств.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях проводится ежегодно.

В 2018 году Кузнецк вошел в число победителей в номинации, объединяющей малые города с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек включительно. На реализацию концепции «Кузнецк — город мастеров» из федерального бюджета было выделено 100 млн. рублей. Проект реализован в 2019 году.

В 2019 году Заречный вошел в число победителей в номинации, объединяющей территорий с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек. Высокую оценку экспертов получил проект благоустройства парка «Заречье». На его реализацию выделено 85 млн. рублей. Проект будет реализован в 2020 году.