EN
11:01:24 Суббота, 29 февраля
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Никольск вошел в число победителей конкурса проектов создания комфортной среды

10:45 | 29.02.2020 | ЖКХ

Печать

Никольск, 29 февраля 2020. PenzaNews. Никольск Пензенской области вошел в число победителей III всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

Никольск вошел в число победителей конкурса проектов создания комфортной среды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Проект «Никольск — хрустальное сердце России» отмечен в номинации, в которой участвовали малые города с численностью населения 20–50 тыс. человек.

Награждение победителей состоялось в ходе форума «Развитие малых городов и исторических поселений» в Тюмени в минувшую пятницу, 28 февраля.

Как отметил глава Минстроя РФ Владимир Якушев, за три года конкурс получил всенародное признание, став востребованным у населения.

«Мы видим это и при личных встречах с людьми, и по комментариям в социальных сетях. Жители рассказывают о новых объектах благоустройства, созданных именно в их городах. Размещают фотографии и даже признаются своим городам в любви. Малые города преображаются, оживают. Реализованные проекты становятся центрами притяжения для людей, а новые общественные пространства — для малого бизнеса», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ России, на конкурс поступило 300 заявок, оценка которых проводилась в три этапа. В результате определено 80 лучших проектов, которые будут реализованы в 43 субъектах РФ. Все победители получат субсидии из федерального бюджета в размере от 40 млн. до 85 млн рублей. До конца 2021 года будет благоустроено свыше 5,3 млн. кв. метров общественных пространств.

Читайте также

Пензенский «Евростандарт» благоустроит парк в Заречном за 87 млн. рублей

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях проводится ежегодно.

В 2018 году Кузнецк вошел в число победителей в номинации, объединяющей малые города с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек включительно. На реализацию концепции «Кузнецк — город мастеров» из федерального бюджета было выделено 100 млн. рублей. Проект реализован в 2019 году.

В 2019 году Заречный вошел в число победителей в номинации, объединяющей территорий с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек. Высокую оценку экспертов получил проект благоустройства парка «Заречье». На его реализацию выделено 85 млн. рублей. Проект будет реализован в 2020 году.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенские волонтеры подключились к поискам Владимира Тургенева Депутат призвал выяснить, куда уходят деньги при оплате услуг МКП «Теплоснабжение Пензы»
В Пензе половину учреждений образования охраняют ЧОПы — Федор Клемин В Пензенской области число пользователей Wink достигло 50 тыс. человек
В Пензе на реконструкцию фонтана из бюджета дополнительно направят около 57 млн. рублей Пензенская «Лагуна-УОР» заработала путевку в полуфинал чемпионата России
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама