Мельниченко потребовал привлечь к ответственности УК, из-за бездействия которых пострадали люди ЖКХ

Пенза, 17 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко потребовал привлечь к ответственности управляющие компании, из-за бездействия которых пострадали люди.

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В ходе оперативного совещания, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи в четверг, 17 февраля, глава региона подчеркнул, что от жителей поступает очень много обращений по поводу неочищенных от наледи крыш; уже произошло два инцидента.

«С крыши сошла наледь, и пострадала женщина, она сейчас находится в больнице с сочетанными травмами. Вчера наледь сошла на молодого человека, серьезные травмы он не получил», — сказал Олег Мельниченко.

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«Я хочу обратить внимание и мэра Пензы, и министра ЖКХ — давайте разбираться с управляющими компаниями, которые не выполняют возложенный на них функционал. По этим двум компаниями материалы передавайте в правоохранительные органы, давайте принципиальные решения принимать. Здесь есть все основания, чтобы лишить их лицензии за ненадлежащее исполнение обязанностей. Необходимо действовать в рамках законодательства. Должна быть ответственность управляющих компаний, которые допустили травмирование людей. Это оставлять так нельзя», — отметил губернатор.

Он поручил министру жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаилу Панюхину взять ситуацию на контроль.

«Скоро будет оттепель, и вся наледь полетит с крыш. Надо очистить все крыши от снега и наледи. Это важно и с точки зрения нагрузки на кровлю», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.