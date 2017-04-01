Перед судом предстанет владелец маршрутки, в которой под Пензой разбились 9 человек Происшествия

Пенза, 1 апреля 2017. PenzaNews. Уголовное дело по по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» в отношении 38-летнего директора ООО «Вектор-Авто» – владельца маршрутки, попавшей в крупное ДТП под Пензой 2 марта 2016 года, в результате которого погибли 9 человек, передано в суд для рассмотрения по существу.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По версии следствия, обвиняемый, являясь лицом, ответственным за обеспечение безопасности перевозок, так за проведение обязательного предрейсового технического осмотра транспортных средств, допустил выезд в рейс по маршруту «Ульяновск ― Пенза» автобуса, не соответствующего установленным техническим требованиям», ― сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Ульяновской области.

В ведомстве напомнили, что 2 марта 2016 года около 14 часов в районе 666 километра федеральной трассы М5 «Урал» микроавтобус столкнулся с большегрузом, в результате чего погибли девять человек.

«Чудом уцелели лишь водитель и 4-летний ребенок, который получил тяжкие телесные повреждения», ― отметили в пресс-службе.