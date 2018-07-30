В Хакасии завели дело на организатора сплава, во время которого перевернулся катамаран Происшествия

Абакан, 30 июля 2018. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», возбуждено в отношении 41-летнего организатора сплава по реке Она, во время которого перевернулся катамаран с жителями Москвы и Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе республиканского следственного управления СКР в понедельник, 30 июля.

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«В ходе проверки установлено, что мужчина, имея допуск для прохождения сплавов по горным рекам III категории сложности, организовал сплав группы туристов в состав которой, кроме прочих, входили две женщины и двое несовершеннолетних юношей 15 и 16 лет, не имеющих соответствующих допусков, по маршруту IV категории сложности», — пояснили в ведомстве.

В управлении напомнили, что при прохождении одного из порогов участники группы не справились с управлением катамараном и он перевернулся, в результате одна из женщин утонула.

«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на катамаране, который перевернулся на реке Она, передвигались шестеро туристов из Москвы и Пензы, в том числе двое несовершеннолетних.

Одному из них удалось выбраться из воды и спустя два дня проинформировать экстренные службы о случившемся. По факту опрокидывания катамарана организована доследственная проверка.

Впоследствии были обнаружены еще три члена тургруппы — мужчина и двое детей. Они самостоятельно смогли выйти на автодорогу «Абаза — Ак-Довурак» к абазинскому дорожно-строительному управлению.



Одна из женщин найдена мертвой в результате вертолетного осмотра местности, поиски второй продолжаются.