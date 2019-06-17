Полпред президента России призвал пензенские власти стабилизировать ситуацию в Чемодановке Общество

Пенза, 17 июня 2019. PenzaNews. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров призвал власти Пензенской области в максимально короткие сроки стабилизировать ситуацию в селе Чемодановка, где произошел межнациональный конфликт, в результате которого погиб человек.

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«Я понимаю людей, которые живут в Чемодановке. Задача органов власти и правоохранительного блока области — обеспечить спокойную жизнь граждан, решение проблем, выяснение причин с целью недопущения подобных случаев в будущем», — сказал он, обращаясь к губернатору Ивану Белозерцеву и руководителям правоохранительных органов региона в ходе совещания по вопросам урегулирования ситуации, состоявшемся в Пензе вечером в минувшее воскресенье, 16 июня.

Игорь Комаров поручил Ивану Белозерцеву в ежедневном режиме докладывать о расследовании уголовного дела и мерах по обеспечению общественной безопасности.

Также он поставил задачу разработать план мероприятий по улучшению социально-экономической ситуации в селе с указанием ответственных лиц и источников финансирования.

В ходе совещания Иван Белозерцев и руководители правоохранительных органов Пензенской области проинформировали Игоря Комарова о принимаемых мерах.

«Мы в рамках созданного штаба ориентированы на обеспечение легитимности расследования уголовного дела. Что касается семьи погибшего, уже оказываем поддержку», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба полномочного президента РФ в ПФО, 17 и 18 июня жители Чемодановки смогут обозначить беспокоящие их вопросы в ходе приема граждан, после чего в том числе будет проведена проверка деятельности органов власти в селе.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка Пензенской области произошел конфликт, переросший в драку. В ходе него пострадали пять человек, из них двое были госпитализированы.

На следующий день один из пострадавших скончался в больнице от черепно-мозговой травмы. Состояние второго пациента оценивается как тяжелое, но стабильное.



Первоначально в полиции и прокуратуре заявили, что конфликт произошел на бытовой почве.

В ходе народного схода, состоявшегося в Чемодановке вечером 14 июня, стало очевидно, что в селе разгорелся межнациональный конфликт. Улаживать его приехал лично губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он назвал произошедшее в населенном пункте «большой трагедией» и пообещал, что виновные в смерти человека будут наказаны.

После народного схода местные жители перекрыли участок федеральной трассы М5 «Урал» в районе села Чемодановка.

15 июня уголовное дело было переквалифицировано на статью об убийстве, по подозрению в причастности к случившемуся задержаны три человека.



В тот же день дело было передано в производство главного управления СКР, в Пензенскую область направлены представители центральных аппаратов Следственного комитета России и МВД РФ.

При содействии ФСБ России задержаны еще 12 человек, в том числе подозреваемый в убийстве.