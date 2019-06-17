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Ситуация в Чемодановке стабилизирована — губернатор

15:20 | 17.06.2019 | Общество

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Пенза, 17 июня 2019. PenzaNews. Ситуация в селе Чемодановка Пензенской области, где произошел конфликт, в результате которого погиб человек, стабилизирована. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев.

Ситуация в Чемодановке стабилизирована — губернатор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По ситуации в Чемодановке: она стабилизирована, обстановка спокойная. Основные силы правоохранительных органов вернулись в пункт постоянной дислокации, 20 человек работают в селе в целях обеспечения охраны правопорядка», — сказал он, открывая совещание с главами администраций городских округов и муниципальных районов в режиме видеоконференции в понедельник, 17 июня.

Иван Белозерцев отметил, что в эти минуты прием граждан в селе проводят прокурор Пензенской области Наталья Канцерова, руководитель регионального следственного управления СКР Дмитрий Матушкин и омбудсмены.

«Продолжаются следственные действия по ранее возбужденным уголовным делам», — добавил губернатор.

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Путину доложили о событиях в Чемодановке

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка Пензенской области произошел конфликт, переросший в драку. В ходе него пострадали пять человек, из них двое были госпитализированы.

На следующий день один из пострадавших скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

Первоначально в полиции и прокуратуре заявили, что конфликт произошел на бытовой почве.

В ходе народного схода, состоявшегося в Чемодановке вечером 14 июня, стало очевидно, что в селе разгорелся межнациональный конфликт. Улаживать его приехал лично губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он назвал произошедшее в населенном пункте «большой трагедией» и пообещал, что виновные в смерти человека будут наказаны.

После народного схода местные жители перекрыли участок федеральной трассы М5 «Урал» в районе села Чемодановка.

15 июня уголовное дело было переквалифицировано на статью об убийстве, по подозрению в причастности к случившемуся задержаны три человека.

В тот же день дело было передано в производство главного управления СКР, в Пензенскую область направлены представители центральных аппаратов Следственного комитета России и МВД РФ.

При содействии ФСБ России задержаны еще 12 человек, в том числе подозреваемый в убийстве.

Вечером 16 июня полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров провел в Пензе совещание, в ходе которого призвал власти региона стабилизировать ситуацию в Чемодановке.

17 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину доложили о событиях в селе под Пензой.

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