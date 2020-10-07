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ФОТОРЕПОРТАЖ Ресторан «Засека» после пожара. Пенза, 7 октября 2020 г.

Зеваки у ресторана «Засека» мешали работе пожарных — Сергей Козлов

15:42 | 07.10.2020 | Происшествия

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Пенза, 7 октября 2020. PenzaNews. Зеваки, собравшиеся вблизи горящего здания ресторана «Засека» в Пензе, мешали работе пожарных. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

Зеваки у ресторана «Засека» мешали работе пожарных — Сергей Козлов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Зеваки... Вы понимаете, они, во-первых, мешают выполнению основных задач и создают угрозу не только нам, но и себе. [...] В результате тушения пожара вчера было эвакуировано 17 кислородных баллонов с объекта. Вот представьте себе, если бы... Ведь если взрывается кислородный баллон, он разворачивается просто и как бритвой срезает все, что находится рядышком», — отметил Сергей Козлов в ходе брифинга, состоявшегося в ведомстве в среду, 7 октября.

Он обратил внимание на то, что в прежние времена люди спешили на место пожара, чтобы всем миром справиться с бедой, а теперь ими движет праздное любопытство.

«Снимают, выкладывают это все в интернет, ну кому от этого легче, и мешают. Вот самое страшное, что мешают основной деятельности, потому что тушение пожара — это уже есть определенный риск», — отметил начальник ГУ МЧС.

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