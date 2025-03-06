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Росгвардейцы задержали пензенца, пытавшегося спровоцировать конфликт с охранниками ТЦ

11:06 | 06.03.2025 | Происшествия

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Пенза, 6 марта 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 29-летнего пьяного мужчину, который пытался спровоцировать конфликт с охранниками одного из торговых центров, расположенных в Первомайском районе Пензы.

Росгвардейцы задержали пензенца, пытавшегося спровоцировать конфликт с охранниками ТЦ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оперативно прибывшие на место по тревожному сигналу росгвардейцы задержали хулигана. Охранники пояснили стражам правопорядка, что к ним подошел незнакомый мужчина и попытался спровоцировать беспричинный конфликт. [...] Нетрезвый 29-летний житель областного центра [...] разговаривал на повышенных тонах, используя ненормативную лексику, и размахивал руками», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции.

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