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В Пензе завершила работу конференция разработчиков ПО «Secon»

21:50 | 22.04.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 22 апреля 2017. PenzaNews. IX межрегиональная конференция разработчиков программного обеспечения «Secon», которая впервые проводилась в двухдневном формате, завершила свою работу в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в Пензе вечером в субботу, 22 апреля.

В Пензе завершила работу конференция разработчиков ПО «Secon»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Обращаясь к участникам итогового мероприятия, президент ассоциации разработчиков ПО «Secon», руководитель компании «CodeInside» Максим Семенкин поблагодарил всех присутствующих за плодотворную работу и отметил, что конференция объединила в общей сложности более 1 тыс. человек.

«Спасибо всем, что «дожили» до конца этого дня. Раз вы здесь собрались, значит, это было интересно, познавательно, доступно, легко», — сказал он.

Затем исполнительный директор ассоциации «Secon» Евгения Сотина от лица организаторов поблагодарила АО «Центр кластерного развития» и лично генерального директора «ЦКР» Михаила Ляшкова, а также руководителя библиотеки Марину Осипову, без поддержки которых мероприятие было бы невозможным.

После этого был показан небольшой ролик о конференции, а затем компании-участники подвели итоги своих конкурсов и вручили победителям призы, среди которых — iPhone 7, гироскутер и игровая приставка.

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В ходе обсуждения пожеланий относительно тем, которые следует затронуть на будущих конференциях, креативный директор компании «Bit.Games» Антон Лунков обратил внимание на то, что IT-сфера не сводится лишь к программированию — к участию в мероприятии, по его мнению, также должны быть приглашены художники, аниматоры и 3D-дизайнеры.

«Все технические специальности, связанные с компьютерной отраслью, должны быть на конференции. Я от себя лично вношу предложение на следующий «Secon» включить доклады по этим специальностям, хотя бы в тестовом режиме», — сказал он.

В свою очередь Максим Семенкин отметил, что над форматом будущей конференции еще предстоит подумать, однако с большой долей вероятностью она также будет двухдневной.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», IX межрегиональная конференция разработчиков программного обеспечения «Secon» проходила на базе пензенской областной библиотеки имени М.В. Лермонтова 21 и 22 апреля.

Первый день был заявлен как нетехнический. Работа проходила по секциям «Управление персоналом», «Образование и бизнес», «Развитие бизнеса», «Работа на внешних рынках», «IT как драйвер развития региона», «Управленческий и бухгалтерский учет».

Открыл мероприятие доклад менеджер отдела проектной деятельности и фандрайзинга Университета ИТМО Игорь Куприенко «Университет 4.0: ждать нельзя внедрять».

Одной из ключевых стала панельная дискуссия «Роль вуза в становлении программиста». Кроме того, в первый день состоялось совместное заседание двух ассоциаций — разработчиков ПО и промышленников. В рамках него восемь предприятий подписали соглашения о сотрудничестве с правительством Пензенской области.

В течение всего дня работала выставка IT-компаний.

Второй день был похож на прежние конференции «Secon». Участники сконцентрировались на обсуждении трендов в технологиях и инструментах разработки ПО, методологии и управлении проектами.

Организатором IX межрегиональной конференции «Secon» выступила ассоциация разработчиков программного обеспечения Пензенской области, в состав которой входят компании «CodeInside», «Bit.Games», «FunCorp», «Rails Jedies», «Тортуга», «Росоператор», «Мое Дело» и «Vigrom Corp.».

С 2013 года мероприятие поддерживает правительство Пензенской области.

С 2014 года соорганизатором является АО «Центр кластерного развития».
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