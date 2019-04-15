Онкодиспансер Пензы объявил конкурс на подготовку документации для хирургического корпуса Медицина

Пенза, 15 апреля 2019. PenzaNews. Пензенский областной онкологический диспансер объявил открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации на строительство хирургического корпуса.

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Начальная (максимальная) цена контракта составляет 20 млн. рублей.

Согласно сведениям, размещенном на официальном портале госзакупок, основанием для проектирования является госпрограмма «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014–2022 годы».

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Строительство планируется осуществлять на земельном участке общей площадью около 85 тыс. кв. метров, который находится у учреждения в постоянном бессрочном пользовании. На нем присутствуют существующие корпуса онкодиспансера, а также запроектирован новый лабораторно-диагностический корпус.

Этажность блоков и зданий хирургического корпуса необходимо определить проектом.

При этом, в соответствии с требованиями заказчика, он должен включать в себя входную группу и приемное отделение с кабинетами функциональной диагностики.

Также в здании будет располагаться несколько отделений: с кабинетом МРТ-диагностики, рентгенографии, компьютерной томографии, ультразвуковой диагностики; отделение гравитационной хирургии крови; стационар, лечение в котором будет осуществляться по таким направлениям, как общая, абдоминальная, торакальная, челюстно-лицевая хирургия, онкогинекология и онкоурология.

Кроме того, будет предусмотрено палатное онкологическое и гематологическое детское отделение, 12 операционных, помещения для реанимации, интенсивной терапии и переливания крови, экспресс-лаборатория, учебные классы и конференц-зал.

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Помимо этого, необходимо запроектировать административные, служебно-бытовые помещения, котельную и трансформаторную подстанцию.

Хирургический корпус должен быть рассчитан на 7 тыс. 115 госпитализаций в год и среднее пребывание пациента на койке — примерно 14 дней.

Прием заявок на конкурс продлится по 15 мая.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на протяжении последнего времени в Пензе активно обсуждаются перспективы улучшения материально-технической базы онкологического диспансера. По словам министра здравоохранения области Владимира Стрючкова, на эти цели потребуется не менее 4,7 млрд. рублей: в 716 млн. рублей оценивается строительство лабораторно-диагностического корпуса, в 1,5–2 млрд. рублей — хирургического, а еще в 2 млрд. рублей — центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).