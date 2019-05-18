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Пензенский санаторий «Солнышко» решено присоединить к областной детской больнице

10:00 | 18.05.2019 | Медицина

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Пенза, 18 мая 2019. PenzaNews. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Солнышко», в котором до приостановки деятельности осуществлялась круглогодичная и круглосуточная комплексная медико-педагогическая реабилитация детей с неспецифическими заболеваниями органов дыхания, лор-органов, неврологической патологией и нарушениями речи, будет присоединен к ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова».

Пензенский санаторий «Солнышко» решено присоединить к областной детской больнице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее постановление 15 мая подписал председатель областного правительства Николай Симонов, исполняющий обязанности губернатора в связи с отпуском главы региона Ивана Белозерцева.

«Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенская областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова» в форме присоединения к нему государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детский санаторий «Солнышко», — говорится в тексте документа.

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Наименование областной больницы после реорганизации не изменится. Место нахождения учреждения также останется прежним — улица Бекешская, 43.

В качестве основной цели деятельности обозначено оказание медицинской помощи населению.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 30 января 2019 года деятельность детского санатория «Солнышко» в Заводском районе Пензы была приостановлена в связи с полученным накануне заключением экспертизы о том, что здание является аварийным и небезопасным для пребывания.

Заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева на специально созванной 19 февраля пресс-конференции пояснила, что новое здание, где дети смогут проходить реабилитацию, пока не найдено. По ее словам, своего рода альтернативой санаторию, рассчитанному на 90 детей, являются 50 реабилитационных коек, развернутых в областной детской больнице имени Н.Ф. Филатова, места в стационарах — при этом же учреждении и в городской детской поликлинике; а также планируется строительство реабилитационного детского центра для амбулаторной помощи. Замглавы ведомства уточнила, что коллектив учреждения не уволен, «по нему тоже принимаются соответствующие меры».

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Помимо журналистов, на пресс-конференцию в тот день пришли четыре матери юных пациентов, по мнению которых, реальной альтернативы детскому санаторию предложено не было, поскольку он работал круглосуточно.

В свою очередь Марина Воробьева заявила, что круглосуточная работа санатория не была востребованной, поскольку детей из районов области в нем было крайне мало, поэтому в реальности он работал как детский сад.

В конце марта ситуацию прокомментировал губернатор Иван Белозерцев. Он выразил мнение о том, что наиболее целесообразным в сложившихся условиях будет создать муниципальный детский сад с оздоровительным уклоном на базе центра помощи семье и детям Октябрьского района, который специально адаптирован под прием детей.

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