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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 16 случаев коронавируса, введен режим самоизоляции для всех граждан

Заразившиеся коронавирусом пензячки контактировали с ранее заболевшей пенсионеркой

18:28 | 01.04.2020 | Медицина

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Пенза, 1 апреля 2020. PenzaNews. Женщины, у которых за последние сутки подтверждена новая коронавирусная инфекция, контактировали с 77-летней пенсионеркой, ставшей второй в Пензенской области пациенткой с COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин.

Заразившиеся коронавирусом пензячки контактировали с ранее заболевшей пенсионеркой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Контактные по второй больной, [...] в том числе и контактные по подъезду», — сказал он.

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По словам Михаила Перекусихина, большинство пациентов с коронавирусом в Пензе — лица старше 60 лет.

«Но есть и молодые люди — 22 года, 32 года», — уточнил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 1 апреля, в России зарегистрировано 2 тыс. 777 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. За весь период выздоровели 190 человек. Скончались 24 человека.

В Пензенской области зарегистрировано 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Пока никто из госпитализированных не выписан. Умер один человек.

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