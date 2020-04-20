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Власти Заречного подтвердили первую смерть от коронавируса

14:18 | 20.04.2020 | Медицина

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Заречный, 20 апреля 2020. PenzaNews. Один из заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) жителей Заречного, который проходил лечение в Пензе, скончался. Об этом сообщил глава города Олег Климанов в понедельник, 20 апреля.

Власти Заречного подтвердили первую смерть от коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, официальная информация о смерти зареченца с коронавирусом была получена накануне.

«Он проходил лечение в центре специализированных видов медицинской помощи в Пензе. Врачи боролись до последнего, но сопутствующие заболевания — гипертония, нарушение сердечного ритма — и возраст 71 год оказались сильнее», — отметил Олег Климанов.

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Глава Заречного добавил, что в настоящее время в стационаре на базе МЧС №59 проходят лечение 20 человек, которым сделаны тесты на коронавирус: у шести пациентов первичные результаты положительные, у остальных — отрицательные.

«Я благодарю всех, кто понимает значимость самоизоляции, и обращаюсь к тем, кто относится к этому легковесно: поберегите себя и своих родителей, бабушек и дедушек. Только вместе мы можем уберечь наши семьи от трагедии», — сказал он.

Согласно сведениям, размещенным на сайте администрации Заречного, по уточненным данным, на территории ЗАТО зарегистрировано четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, под меднаблюдением остаются 26 человек.

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