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АКТУАЛЬНО В России зарегистрировано около 63 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Пензенской области — 211

В Пензенской области коронавирусом заразился годовалый ребенок

11:51 | 23.04.2020 | Медицина

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Пенза, 23 апреля 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) подтверждена в Пензенской области за последние сутки у 15 человек, в том числе у одного годовалого ребенка и людей в возрасте от 21 года до 83 лет. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина в четверг, 23 апреля.

В Пензенской области коронавирусом заразился годовалый ребенок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«География: Пенза, Каменка, село Лопатки — Бессоновский район, село Поим — Белинский район, село Дигилевка — Городищенский район, село Невежкино — Белинский район», — уточнила она.

Дина Черемушкина добавила, что под наблюдением находятся 2 тыс. 585 человек, сняты с него — 6 тыс. 628 человек.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 10.35 четверга, 23 апреля, в Пензенской области подтверждено 211 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Они зарегистрированы на территории трех городских округов — в Пензе, Кузнецке и Заречном, а также в 20 районах области из 27-ми.

Умерли пятеро пациентов с коронавирусом.

По данным коммуникационного центра при правительстве России, в Пензенской области выздоровели шесть пациентов; по информации регионального правительства — 13.

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