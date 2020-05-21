Статистика по коронавирусу в Пензенской области запаздывает — губернатор Медицина

Пенза, 21 мая 2020. PenzaNews. Официальная статистика по новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Пензенской области запаздывает. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Да, идет небольшой рост по коронавирусной инфекции, но в целом видим стабилизацию. [...] Насколько я понимаю, прирост идет за счет уже отложенных результатов по заболевшим коронавирусной инфекцией, которые уже лечатся. Может быть, лечатся уже целую неделю, а, может быть, даже и больше. Почему? [...] Чтобы в федеральную статистику нам подать сведения, нам необходим второй тест. Наши лаборатории перегружены, объем огромный. Поэтому идет задержка по статистике», — пояснил Иван Белозерцев, отвечая на вопросы пользователей соцсети Instagram в ходе прямого эфира в четверг, 21 мая.

Глава региона предположил, что с того момента, как врачи заподозрили у пациента COVID-19, до подтверждения диагноза может уходить до 10 дней.

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По его словам, такая ситуация «пока будет продолжаться».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.

По состоянию на 21 мая в Пензенской области зарегистрировано 1 тыс. 400 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее количество выздоровевших — 1 тыс. 2 человека. Умерли 13 пациентов.