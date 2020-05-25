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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 1 тыс. 803 случая заражения коронавирусом, 1 тыс. 255 человек выздоровели, 15 пациентов умерли

В Пензенской области за сутки зарегистрированы 94 случая заражения коронавирусом и два летальных исхода

10:45 | 25.05.2020 | Медицина

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Пенза, 25 мая 2020. PenzaNews. 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, их общее число за весь период достигло 1 тыс. 803. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.35 понедельника, 25 мая.

В Пензенской области за сутки зарегистрированы 94 случая заражения коронавирусом и два летальных исхода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Также зарегистрировано два летальных исхода. Число умерших пациентов с коронавирусом увеличилось в регионе до 15 человек.

За сутки в Пензенской области выздоровели 16 человек, у которых ранее был выявлен коронавирус. Общее число поправившихся пациентов — 1 тыс. 255.

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В России зафиксировано 353 тыс. 427 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 946 человек.

За весь период в стране выздоровели 118 тыс. 798 человек, из них 5 тыс. 499 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 3 тыс. 633, за сутки скончались 92 пациента.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

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