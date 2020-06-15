В Пензенской области появились основания для сокращения инфекционных коек — Никишин Медицина

Пенза, 15 июня 2020. PenzaNews. Развитие ситуации с распространением коронавируса в Пензенской области позволяет сократить число инфекционных коек, развернутых для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 15 июня.

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По его словам, если раньше в структуре вызовов скорой помощи и госпитализации преобладали пациенты в состоянии средней тяжести и тяжелом, то в настоящее время наблюдается другая тенденция.

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«На протяжении прошедшей недели мы стали отмечать, что вирулентность вируса — коронавируса — уменьшилась, и у нас где-то процентов 80 — это легкие и средней тяжести пациенты, которые требуют госпитализации, то есть количество госпитализаций [больных], которые сейчас у нас в тяжелом состоянии, уменьшается», — пояснил министр.

Александр Никишин отметил, что это не причина расслабляться.

«Но это дает нам повод сокращать количество коек, которые мы развернули под лечение «ковидовской» инфекции, для того, чтобы потихоньку переходить на оказание плановой медицинской помощи», — сказал он.

Глава Минздрава Пензенской области выразил надежду на то, что в ближайшее время регион приступит ко второму этапу снятия ограничений, действующих в рамках режима повышенной готовности.