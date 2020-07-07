Обстановка с коронавирусом в Пензенской области стабильная — министр Медицина

Пенза, 7 июля 2020. PenzaNews. Обстановка с коронавирусом в Пензенской области стабильная с тенденцией к уменьшению заболеваемости. Об этом заявил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

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«Обстановка на данный момент времени стабильная с тенденцией к уменьшению. С каждым днем количество заболевших меньше, количество выписываемых — больше, что нам позволяет сокращать койки, которые мы развернули для оказания медицинской помощи. [...] Достаточно сказать, [что] уже более 500 коек сократили. В среднем где-то в неделю до 200 коек сокращаем», — сказал он, отвечая на вопрос ведущей программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза» Ирины Заварцевой.

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Александр Никишин добавил, что в ближайшие две-три недели в регионе останется более 600 инфекционных коек в соответствии с нормативом, установленным для региона на федеральном уровне.

«Количество больных уменьшается. Надо сказать, что и тяжелых больных становится все меньше и меньше. В реанимационных отделениях находятся в среднем 20–30 пациентов, которым мы оказываем помощь, и в большинстве случаев нам удается спасать этих людей», — отметил министр.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 6 июля в Пензенской области зарегистрировано 5 тыс. 418 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 4 тыс. 928 человек. 50 пациентов скончались.