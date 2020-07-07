EN
21:01:43 Вторник, 7 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 486 случаев заражения коронавирусом, 4 тыс. 957 человек выписаны, 52 пациента умерли

Обстановка с коронавирусом в Пензенской области стабильная — министр

09:53 | 07.07.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 7 июля 2020. PenzaNews. Обстановка с коронавирусом в Пензенской области стабильная с тенденцией к уменьшению заболеваемости. Об этом заявил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

Обстановка с коронавирусом в Пензенской области стабильная — министр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Обстановка на данный момент времени стабильная с тенденцией к уменьшению. С каждым днем количество заболевших меньше, количество выписываемых — больше, что нам позволяет сокращать койки, которые мы развернули для оказания медицинской помощи. [...] Достаточно сказать, [что] уже более 500 коек сократили. В среднем где-то в неделю до 200 коек сокращаем», — сказал он, отвечая на вопрос ведущей программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза» Ирины Заварцевой.

Читайте также

Из-за дефицита мест в пензенских больницах пациентов стали размещать в палатах без ремонта

Александр Никишин добавил, что в ближайшие две-три недели в регионе останется более 600 инфекционных коек в соответствии с нормативом, установленным для региона на федеральном уровне.

«Количество больных уменьшается. Надо сказать, что и тяжелых больных становится все меньше и меньше. В реанимационных отделениях находятся в среднем 20–30 пациентов, которым мы оказываем помощь, и в большинстве случаев нам удается спасать этих людей», — отметил министр.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 6 июля в Пензенской области зарегистрировано 5 тыс. 418 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 4 тыс. 928 человек. 50 пациентов скончались.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе предложат альтернативу арт-объекту, который планируется установить у фонтана Губернатор предложил построить современный общественный туалет на Западной поляне Пензы
Возбуждено дело по факту смерти мужчины, избитого в квартире дома в Арбеково Ветстанции Сердобского, Мокшанского районов и Пензы получили новые автомобили «УАЗ»
Миксер донорской крови поступил в ПОКЦК Житель Заречного оштрафован на 15 тыс. рублей за несоблюдение карантина
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама