В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 65 Медицина

Пенза, 12 июля 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 65, за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.45 воскресенья, 12 июля.

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В регионе подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусом, за весь период их зафиксировано 5 тыс. 733.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 5 тыс. 146, за последние сутки выписаны три человека.

В России зарегистрировано 727 тыс. 162 случая инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 6 тыс. 615 человек.

За весь период в стране выздоровели 501 тыс. 61 человек, из них 3 тыс. 615 — за последние сутки.

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Количество умерших увеличилось до 11 тыс. 335, за сутки зарегистрировано 130 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

9 июля губернатор Иван Белозерцев подписал постановление, которым действие ряда ограничений было продлено по 26 июля. Однако на следующий день этот период был сокращен. По последней информации, ограничения в связи с коронавирусом будут действовать в Пензенской области по 25 июля.