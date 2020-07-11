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В Пензенской области разрешили работу общепита и отменили требование об отдельном входе в объекты торговли

13:20 | 11.07.2020 | Общество

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Пенза, 11 июля 2020. PenzaNews. Изменения, касающиеся деятельности заведений общепита и торговых центров, внесены в постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» в субботу, 11 июля.

В Пензенской области разрешили работу общепита и отменили требование об отдельном входе в объекты торговли. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Подпункт 3.6, в соответствии с которым с 28 марта была приостановлена деятельность организаций общественного питания, признан утратившим силу. Кафе и рестораны, работавшие до настоящего времени в формате летних веранд, на вынос и на доставку заказов, получили возможность возобновить деятельность в полном объеме. Однако в условиях сохранения рисков распространения коронавируса они должны руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора МР 3.1/2.3.6.0190-20 от 30 мая 2020 года.

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Также утратившими силу признаны: подпункт 3.8.2 постановления губернатора, в соответствии с которым с 28 марта была приостановлена деятельность торговых центров, и приложение к документу, определяющее перечень непродовольственных товаров первой необходимости.

В подпункт 25.2.1, который был включен в постановление 19 июня в связи с переходом региона на второй этап снятия ограничений, внесено изменение.

В прежней редакции документа говорилось: «возобновить работу с соблюдением требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предприятий торговли непродовольственными товарами с увеличением площади открываемого объекта до 800 кв. метров площади торгового зала при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и соблюдении предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли непродовольственными товарами, исходя из расчета один человек на 4 кв. метра, а также иные форматы торговли, включая уличные».

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В постановлении губернатора, которое подписано 11 июля, указано: «в абзаце втором подпункта 25.2.1 слова «при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли» исключить.

Согласно документу, руководители предприятий торговли обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора МР 3.1/2.3.5.0191-20 от 1 июня 2020 года.

Постановление губернатора вступает в силу со дня его подписания.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

9 июля губернатор Иван Белозерцев подписал постановление, которым действие ряда ограничений было продлено по 26 июля. Однако на следующий день этот период был сокращен. По последней информации, ограничения в связи с коронавирусом будут действовать в Пензенской области по 25 июля.

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