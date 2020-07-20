В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 73 Медицина

Пенза, 20 июля 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 73, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 11.00 понедельника, 20 июля.

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В регионе подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период их зафиксировано 6 тыс. 28.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 5 тыс. 269. За последние сутки выписан один человек.

В России зарегистрировано 777 тыс. 486 случаев инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 940 человек.

За весь период в стране выздоровели 553 тыс. 602 человека, из них 3 тыс. 258 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 12 тыс. 427, за сутки зарегистрировано 85 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

9 июля губернатор Иван Белозерцев подписал постановление, которым действие ряда ограничений было продлено по 26 июля. Однако на следующий день этот период был сокращен. По последней информации, ограничения в связи с коронавирусом будут действовать в Пензенской области по 25 июля.