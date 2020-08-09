В Пензенской области за сутки подтверждено 48 случаев заражения коронавирусом, 111 человек выписаны Медицина

Пенза, 9 августа 2020. PenzaNews. 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 111 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 воскресенья, 9 августа.

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Всего в регионе подтверждено 6 тыс. 954 случая заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 6 тыс. 118.

За весь период умерли 89 человек, за сутки зарегистрирован один летальный исход.

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В России зафиксировано 887 тыс. 536 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 189 человек.

За весь период в стране выздоровели 693 тыс. 422 человека, из них 3 тыс. 215 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 14 тыс. 931, за сутки зарегистрировано 77 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 13 августа.

