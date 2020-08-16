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В Пензенской области за сутки подтверждено 44 случая заражения коронавирусом, 116 человек выписаны

11:10 | 16.08.2020 | Медицина

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Пенза, 16 августа 2020. PenzaNews. 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 116 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 воскресенья, 16 августа.

В Пензенской области за сутки подтверждено 44 случая заражения коронавирусом, 116 человек выписаны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 301 случай заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 6 тыс. 955.

Умерли 96 человек, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

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В России зафиксировано 922 тыс. 853 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 4 тыс. 969 человек.

За весь период в стране выздоровели 732 тыс. 968 человек, из них 3 тыс. 557 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 15 тыс. 685, за сутки зарегистрировано 68 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 27 августа.

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