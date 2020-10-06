В Пензенской области за сутки подтверждено 97 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 6 октября 2020. PenzaNews. 97 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 41 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 вторника, 6 октября.

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Всего в регионе подтверждено 11 тыс. 454 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 9 тыс. 204.

Умерли 137 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 1 млн. 237 тыс. 504 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 11 тыс. 615 человек.

За весь период в стране выздоровели 988 тыс. 576 человек, из них 6 тыс. 252 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 21 тыс. 663, за сутки зарегистрировано 188 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 октября.

