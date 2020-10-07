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В Пензенской области за сутки зарегистрирован 101 случай заражения коронавирусом

10:36 | 07.10.2020 | Медицина

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Пенза, 7 октября 2020. PenzaNews. 101 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 88 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 среды, 7 октября.

В Пензенской области за сутки зарегистрирован 101 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 11 тыс. 555 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 9 тыс. 292.

Умерли 137 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

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В России зафиксировано 1 млн. 248 тыс. 619 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 11 тыс. 115 человек.

За весь период в стране выздоровели 995 тыс. 275 человек, из них 6 тыс. 699 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 21 тыс. 865, за сутки зарегистрировано 202 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 октября.

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