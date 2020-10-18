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В Пензенской области подтверждено 164 новых случая заражения коронавирусом

11:01 | 18.10.2020 | Медицина

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Пенза, 18 октября 2020. PenzaNews. 164 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 34 человека. Об этом свидетельствуют данные информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, актуальные на 10.30 воскресенья, 18 октября.

В Пензенской области подтверждено 164 новых случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 13 тыс. 63 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 10 тыс. 30.

Умерли 148 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

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В России зафиксировано 1 млн. 399 тыс. 334 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 15 тыс. 99 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 70 тыс. 576 человек, из них 5 тыс. 377 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 24 тыс. 187 человек, за сутки зарегистрировано 185 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 октября.

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