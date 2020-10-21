В Пензенской области подтверждено 166 новых случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 21 октября 2020. PenzaNews. 166 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 75 человек. Об этом свидетельствуют данные информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, актуальные на 10.30 среды, 21 октября.

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Всего в регионе подтверждено 13 тыс. 555 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 10 тыс. 212.

Умерли 156 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

В России зафиксировано 1 млн. 447 тыс. 335 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 15 тыс. 700 человек.

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За весь период в стране выздоровели 1 млн. 96 тыс. 560 человек, из них 10 тыс. 952 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 24 тыс. 952 человек, за сутки зарегистрировано 317 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 октября.